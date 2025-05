Quattro arresti in Sicilia per spaccio di droga: smantellato mini hub a Cerda

TERMINE IMERESE – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile – Sezione Operativa di Termini Imerese, con il supporto della Stazione di Cerda, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di quattro persone, accusate – a vario titolo – di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura della Repubblica, è il risultato di un’indagine condotta tra ottobre 2023 e dicembre 2024.

Gli arrestati sono un 26enne, un 52enne, una donna di 45 anni e un uomo di 39 anni (questi ultimi conviventi). Uno degli indagati è stato associato alla casa circondariale “Burrafato”, uno posto ai domiciliari con braccialetto elettronico e due sottoposti all’obbligo di dimora.

L’inchiesta ha permesso di ricostruire una fitta rete di spaccio di cocaina e hashish, con numerose cessioni avvenute principalmente nell’abitazione dei conviventi a Cerda, utilizzata come base operativa per l’attività illecita fino al luglio 2024. In un episodio documentato, è stato accertato l’acquisto a Bagheria di circa 100 grammi di hashish, destinati al mercato locale di Cerda.

Secondo gli investigatori, l’attività avrebbe garantito introiti significativi, alimentando un vero e proprio circuito di microcriminalità locale. L’indagine ha fatto emergere un quadro indiziario grave e articolato, accolto integralmente dall’autorità giudiziaria.

Si ricorda che gli indagati sono, allo stato, solamente presunti responsabili e che la loro posizione sarà valutata nel corso del processo, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.