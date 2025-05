Israele-Gaza: intensificati i negoziati a Doha, mentre proseguono le operazioni militari

L’ufficio del primo ministro israelianoha reso noto che, sotto la sua guida, il team negoziale asta lavorando alacremente per esaurire ogni possibile via di accordo con Hamas. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, Hamas accetterà un’intesa soltanto se essa comprenderà la fine della guerra nella. Lo ha confermato, membro dell’ufficio politico di Hamas, che ha sottolineato come “in Qatar stiamo negoziando la fine della guerra, niente di più”.

Nel frattempo, le forze di terra israeliane dell’IDF hanno avviato l’operazione denominata “Carri di Gedeone” in varie zone della Striscia di Gaza, intensificando l’offensiva sul terreno.

Secondo fonti di Al Arabiya, il comandante della brigata di Khan Yunis, Mohammed Sinwar, è stato ucciso durante i raid israeliani avvenuti alcuni giorni fa nel sud di Gaza. Il suo corpo, insieme a quelli di dieci collaboratori, è stato rinvenuto in un tunnel a Khan Yunis.

Sul fronte delle vittime civili, le notizie sono drammatiche: almeno 132 persone sono state uccise oggi nei bombardamenti israeliani su Gaza, tra cui quattro giornalisti. Lo riporta Al Jazeera, mentre la Protezione Civile di Gaza ha confermato all’AFP la morte di 50 persone solo dall’alba. Con l’uccisione di questi quattro operatori dell’informazione, il bilancio complessivo dei giornalisti caduti nel conflitto dal 7 ottobre 2023 sale a 230.