Papa Leone XIV ordina 11 nuovi sacerdoti a San Pietro: “Ricostruire la credibilità della Chiesa ferita”

CITTA' DEL VATICANO – Nella solennità della Visitazione della Beata Vergine Maria,ha celebrato questa mattina, alle ore 10 nella Basilica di, la, che saranno destinati a prestare servizio in diverse parrocchie della diocesi di Roma.

Durante l’omelia, il Pontefice ha lanciato un forte appello all’intero ordine sacerdotale: «Essere preti oggi significa ricostruire la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un’umanità ferita, dentro una creazione ferita», ha dichiarato con fermezza, sottolineando il legame tra la missione del clero e le ferite della contemporaneità.

Il Papa ha poi ribadito che ai sacerdoti non è richiesto di essere perfetti, ma coerenti, trasparenti, autentici. «Non siate perfetti a tutti i costi, ma che la vostra vita sia conosciuta, leggibile e credibile. Solo così si può parlare davvero di testimonianza», ha detto rivolgendosi ai nuovi ordinati e a tutti i presbiteri presenti.

Confermato l’incontro con Mattarella

Nella stessa mattinata, la Santa Sede ha annunciato ufficialmente che venerdì 6 giugno, alle ore 9.15, Papa Leone XIV riceverà in udienza il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, per il primo incontro ufficiale tra i due Capi di Stato.

Si tratta del secondo momento di incontro tra Papa Leone XIV e il Capo dello Stato italiano, dopo il saluto avvenuto lo scorso 18 maggio, al termine della Messa d’inizio Pontificato in piazza San Pietro.

L'udienza rappresenta un segnale importante nel rafforzamento delle relazioni tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, in un tempo in cui – come dimostrato anche dalle parole del Papa – è forte la volontà di dialogo e di prossimità concreta alle ferite del mondo contemporaneo.