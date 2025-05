Moda, dal 24 al 26 maggio l'ottava edizione di "Rome Fashion Week"

ROMA - Dal 24 al 26 maggio 2025, presso Fiera di Roma, i migliori brand a livello internazionale presenteranno in anteprima le nuove collezioni di abiti da cerimonia, sera e gran sera, sia per donna che per uomo.Un appuntamento imperdibile per scoprire le nuove tendenze e le creazioni più esclusive del momento.In linea con l’evoluzione del mercato, Rome Fashion Week dedicherà uno spazio sempre più ampio alle nuove generazioni e al mondo dei 18esimi compleanni, con un’ampia scelta di modelli alla moda e raffinati per un momento così importante.“Siamo entusiasti di annunciare l’ottava edizione della Rome Fashion Week. Il nostro format si rinnova costantemente per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione”, dichiara Andrew Lookman, founder della manifestazione.“L’edizione 2024 ha registrato una crescita dei visitatori del +15%, un risultato che ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare sempre meglio. Non un semplice numero, ma la conferma di essere diventati davvero la prima scelta in Italia per tutti gli espositori che desiderano giocare d’anticipo rispetto ai competitor. I negozi, d’altro canto, non vedono l’ora di scoprire in anteprima le collezioni e di effettuare gli ordini in tempo, per non farsi cogliere impreparati dalle nuove richieste del target”.Rome Fashion Week si conferma così come l’evento di riferimento per il settore cerimonia, un’opportunità unica per scoprire in anteprima le direttive stilistiche del futuro e creare nuove sinergie tra aziende e professionisti.“Eleganza e innovazione si danno nuovamente appuntamento a Fiera di Roma per una tre giorni che sta già facendo parlare di sé. Grandi nomi confermati anche per l’Edizione 2025 e tante nuove proposte, con brand emergenti che si preparano a riscrivere la storia della moda”, dichiara Elena Colonna, Sales Manager della Rome Fashion Week.