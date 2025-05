Meteo: dopo il caldo estivo, in arrivo una nuova perturbazione. Primavera 2025 resta instabile

ROMA - Dopo un weekend segnato da, l’Italia si prepara ad affrontare. Unaè pronta a irrompere sul Paese, confermando il, tra giornate calde e improvvise fasi di maltempo.

Le previsioni di oggi

Nord:

Mattinata già compromessa da piogge sparse, intense tra Liguria e Piemonte. Nel pomeriggio, nuvolosità compatta e precipitazioni diffuse su tutti i settori. In serata piogge persistenti su Trentino, Triveneto ed Emilia-Romagna, con un progressivo miglioramento nella notte.

Centro:

Cieli irregolarmente coperti al mattino, ma senza fenomeni significativi. Dal pomeriggio, piogge sparse sulle regioni tirreniche. In serata attesi fenomeni intensi su Lazio e Abruzzo, con maltempo diffuso anche altrove.

Sud e Isole:

Mattinata con cieli poco nuvolosi e qualche pioggia sulla Sardegna. Pochi cambiamenti al pomeriggio, con tempo stabile su Sicilia e Sardegna. In serata e nottata tempo asciutto con nuvolosità variabile.

Le previsioni di domani

Nord:

Al mattino cieli coperti e piogge sparse su Triveneto ed Emilia-Romagna. Pomeriggio instabile con temporali su Alpi e Appennini in estensione verso le pianure. In serata i fenomeni si attenuano, ma nella notte è previsto un nuovo peggioramento da Nord.

Centro:

Mattinata con nubi sparse e isolate piogge. Nel pomeriggio torna l’instabilità con temporali sulle zone interne. Migliora in serata con nuvolosità alternata a schiarite.

Sud e Isole:

Mattino generalmente stabile, con isolati piovaschi sulla Sicilia. Pomeriggio con temporali nelle aree interne, più soleggiato sulla Sardegna. In serata torna il tempo asciutto ovunque, con ampie schiarite.

Le temperature vedranno minime in calo quasi ovunque, massime in lieve aumento al Nord, stabili o in leggera flessione al Centro-Sud e sulle Isole.

Il peggioramento del fine settimana

Sul Mediterraneo centrale si affaccia una saccatura depressionaria accompagnata da una goccia fredda in quota. Tra giovedì e venerdì, l’Italia sarà investita da una nuova fase di forte instabilità, con temporali diffusi e temperature in calo, che scenderanno sotto le medie stagionali.

Per il weekend, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano prevedono ulteriori strascichi instabili, soprattutto al Sud, con condizioni più asciutte al Centro-Nord. Tuttavia, verso la fine di maggio, si fa spazio l’ipotesi di una rimonta dell’alta pressione, che potrebbe riportare stabilità e clima più mite su buona parte della Penisola.

In sintesi, l’instabilità continua a dominare questa primavera, costringendo a mettere da parte – per ora – l’idea di un’estate anticipata.