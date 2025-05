Marcianise, bimbo di 8 mesi bloccato in auto: salvato dai Carabinieri

MARCIANISE – Attimi di paura nella mattinata odierna presso il parcheggio del Centro Commerciale “Campania”, in località Aurno, dove un bimbo di appena 8 mesi è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’auto. Decisivo è stato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise, che hanno liberato il piccolo in pochi minuti.

Secondo quanto ricostruito, la giovane madre, 36 anni, dopo aver caricato la spesa e sistemato il figlioletto nel seggiolino posteriore, ha inavvertitamente lasciato le chiavi con telecomando all’interno dell’abitacolo. Dopo pochi istanti, il sistema di sicurezza elettronico del veicolo ha fatto scattare la chiusura automatica delle portiere, bloccando madre e figlio su lati opposti del vetro, con i finestrini completamente alzati e la temperatura in aumento.

Senza farsi prendere dal panico, la donna, aiutata da un passante che le ha prestato il cellulare, ha contattato immediatamente il numero d’emergenza 112. L’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri, compresa l’urgenza, ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile già in zona.

I militari sono arrivati in pochi minuti, trovando la madre visibilmente in ansia accanto all’auto. Dopo aver valutato la posizione del piccolo e il suo stato di salute, uno dei Carabinieri ha infranto in sicurezza il deflettore laterale destro utilizzando l’attrezzatura in dotazione e ha sbloccato la portiera posteriore, permettendo alla donna di riabbracciare il bambino.

Il piccolo, in buone condizioni, non ha riportato alcuna conseguenza, mentre la madre ha espresso gratitudine ai militari per la prontezza e la professionalità dimostrate.

Un episodio che si è concluso con un lieto fine, ma che sottolinea ancora una volta l’importanza di restare vigili in presenza di minori e della prontezza dei servizi di emergenza nel tutelare la sicurezza dei cittadini.