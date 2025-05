Israele approva piano per l’invasione totale di Gaza: "Conquisteremo l’intera Striscia e resteremo a tempo indeterminato"

Drop of Light/Shutterstock

TEL AVIV – Il governo israeliano ha approvato un piano per espandere in modo significativo le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Secondo fonti ufficiali, il piano prevede una “invasione massiccia” e la conquista dell’intero territorio, con la prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato delle truppe israeliane. L'attuazione è prevista dopo la visita nella regione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prevista per la prossima settimana.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato chiaramente di una nuova fase del conflitto, sottolineando che "la raccomandazione dello Stato maggiore è procedere con un'operazione su larga scala, e la metteremo in atto". Tra i punti critici del piano c’è anche lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di civili palestinesi, un'ipotesi che ha già sollevato preoccupazioni internazionali e tensioni diplomatiche.

Hamas: "I negoziati sulla tregua non hanno più senso"

Sul fronte palestinese, il clima è di crescente esasperazione. Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, ha dichiarato all’AFP che “i negoziati sulla tregua non hanno più alcun senso”, denunciando l'aggravarsi della crisi umanitaria e l'impossibilità di trovare una soluzione negoziata. Naim ha inoltre rivolto un appello alla comunità internazionale, chiedendo di fare pressione su Israele per interrompere quella che definisce “una guerra della fame” contro i civili di Gaza.

Operazioni israeliane anche fuori Gaza: colpito lo Yemen, tensione al confine nord

Nel frattempo, il conflitto si estende anche oltre i confini della Striscia. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno effettuato attacchi mirati contro obiettivi in Yemen, mentre esplosioni sono state segnalate al confine tra Siria e Libano, segno di un possibile allargamento del fronte bellico.

La situazione resta altamente instabile, con il rischio concreto di un’escalation regionale. Mentre la diplomazia internazionale appare in affanno, la popolazione civile – soprattutto a Gaza – continua a pagare il prezzo più alto.