Internazionali di Roma: Sinner torna in campo e vola agli ottavi, battuto De Jong 6-4, 6-2

Paolini elimina Ostapenko. Stasera tocca a Berrettini contro Ruud

ROMA – Dopo il ritiro a Madrid, Jannik Sinner è tornato oggi in campo agli Internazionali d’Italia e lo ha fatto nel migliore dei modi: il n.1 del mondo ha sconfitto l’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-4, 6-2, chiudendo il match in poco più di un’ora e mezza. Domani l’azzurro affronterà Francisco Cerundolo negli ottavi di finale.

Nel tabellone femminile, ottima prestazione per Jasmine Paolini, che ha superato la lettone Jelena Ostapenko con un solido 7-5, 6-2 in un’ora e 44 minuti. Attesa invece per Matteo Berrettini, impegnato questa sera contro il norvegese Casper Ruud.

La cronaca del match

Sinner ha avuto un inizio altalenante. Dopo essersi portato avanti 4-1 con un doppio break, l’altoatesino ha concesso due turni di battuta, permettendo a De Jong di tornare sul 4-4. Ma nel momento decisivo, l’azzurro ha ritrovato concentrazione e aggressività, strappando nuovamente il servizio e chiudendo il primo set in 50 minuti.

Nel secondo set, il break ottenuto nel terzo gioco ha cambiato l’inerzia della partita. L’olandese ha anche subito una caduta che gli ha causato un problema al polso destro, compromettendo il finale. Da quel momento, Sinner ha dominato, vincendo gli ultimi tre game e chiudendo con autorità.

Le parole di Sinner

«Oggi era una partita strana – ha dichiarato il n.1 al mondo a fine match –. Non sono partito bene, c’è stato un calo di attenzione e in un attimo mi sono ritrovato 4-4. Ci può stare, ma poi mi sono rimesso lì, cercando di alzare l’intensità».

Sull’avversario: «Mi dispiace per De Jong, è un bravo ragazzo. Ma con Cerundolo dovrò alzare il livello, servirà una mentalità migliore. Sono contento di essere tornato in campo davanti al pubblico italiano».

Domani, occhi puntati sull’ottavo di finale contro Francisco Cerundolo, avversario insidioso che richiederà un Sinner al massimo della condizione.