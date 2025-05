Ex Ilva, Meloni a Confindustria: “Serve responsabilità comune, il Governo farà la sua parte”

BOLOGNA – Un appello alla coesione e alla responsabilità collettiva è arrivato oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento all’Assemblea di Confindustria a Bologna. Al centro delle sue parole, la vicenda dell’ex Ilva, che la premier ha definito “molto complessa”, ma al tempo stesso strategica per il futuro industriale e occupazionale del Paese.

“C’è bisogno che tutti diano una mano e non ci siano attori che preferiscano mettere i bastoni tra le ruote: credo tutti comprendano cosa c’è in ballo”, ha dichiarato Meloni con tono fermo, sottolineando quanto sia delicato il momento per lo stabilimento siderurgico e per tutto il territorio coinvolto.

Il messaggio del capo del Governo è chiaro: nessun passo avanti sarà possibile senza la collaborazione di tutte le parti – istituzioni, aziende, sindacati, enti locali – e senza un cambio di passo in termini di responsabilità e visione.

“Il Governo continuerà a fare la propria parte”, ha assicurato Meloni, ribadendo l’impegno dell’esecutivo nel trovare una soluzione sostenibile per l’ex Ilva, che possa garantire la continuità produttiva, la salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela ambientale.

Le parole della premier arrivano in un momento decisivo, mentre si cerca di tracciare un futuro credibile per uno dei poli industriali più importanti d’Europa, oggi alle prese con criticità strutturali, finanziarie e gestionali. Meloni ha anche messo in guardia da atteggiamenti che potrebbero rallentare o compromettere il processo in corso:

“Evitiamo di alimentare divisioni o interessi di parte: il Paese non può permettersi di perdere una sfida così rilevante.”

L’intervento della presidente del Consiglio ha raccolto l’attenzione della platea imprenditoriale, che attende con interesse le prossime mosse dell’esecutivo in merito alla gestione e al rilancio dello stabilimento siderurgico di Taranto.

La partita sull’ex Ilva resta aperta e complessa, ma dalle parole di Meloni emerge la volontà di imprimere una svolta pragmatica e condivisa, per trasformare una crisi in un’opportunità di rilancio.