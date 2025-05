Conclave 2025, prima fumata nera: nessun Papa eletto

Delusione in piazza San Pietro, ma l’attesa resta viva tra i fedeli: in 45mila davanti al comignolo del conclave

Città del Vaticano, 7 maggio 2025 – È nera la prima fumata del Conclave: alle 21 in punto, il fumo salito dal comignolo della Cappella Sistina ha comunicato al mondo che non è stato ancora eletto il nuovo Pontefice. I 133 cardinali elettori, riuniti da questo pomeriggio dopo il rito dell’“Extra omnes”, non hanno raggiunto un’intesa nel primo scrutinio.

La notizia è arrivata tra le luci della sera, mentre oltre 45mila persone attendevano con trepidazione in piazza San Pietro, come riportato da Vatican News. Il cielo scuro ha fatto da cornice a una scena che si ripete nella storia della Chiesa, ma che ogni volta riaccende emozioni profonde.

La giornata era iniziata con la solenne Messa “Pro eligendo Pontifice”, cui hanno partecipato migliaia di fedeli. Alle 17.43 è stato pronunciato il tradizionale "Extra omnes", il segnale che dà inizio ufficiale al Conclave. La prima votazione, come da prassi, si è tenuta in serata.

Durante l’attesa, il clima in piazza si è fatto a tratti festoso, a tratti nervoso. Diversi gruppi di fedeli hanno battuto le mani per “incoraggiare” la fumata, in una sorta di rito collettivo di speranza. Un primo applauso, partito dal fondo, ha persino creato un momento di confusione: molti hanno pensato fosse arrivata la fumata bianca e hanno alzato gli smartphone verso il comignolo. Ma si è trattato solo di un falso allarme.

Nel 2013, quando fu eletto Papa Francesco, la prima fumata nera arrivò due ore e otto minuti dopo l’Extra omnes. Oggi, con 18 cardinali elettori in più, la prima votazione ha richiesto oltre due ore e quaranta minuti, segno di un confronto già intenso fin dalle prime fasi.

Il prossimo segnale dal comignolo è atteso domani mattina, quando proseguiranno le votazioni. Nel frattempo, la piazza si svuota lentamente, ma la speranza resta accesa nei cuori dei fedeli, in attesa che il fumo bianco annuncerà al mondo il nome del 267° Papa della Chiesa cattolica.