Castelfranco Veneto, 20enne ucciso a coltellate fuori dalla discoteca, un altro giovane gravissimo

- Tragica notte a Castelfranco Veneto, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a seguito di un'aggressione a coltellate avvenuta intorno alle 4 del mattino nei pressi del locale Baita al Lago.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri locali, una violenta lite sarebbe scoppiata tra un gruppo di giovani, e nel corso della colluttazione due di loro sono stati feriti con un'arma da taglio.

L'amico della vittima, un ragazzo di 22 anni, versa in gravissime condizioni ed è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Il giovane deceduto, residente a Padova, è spirato presso l'ospedale civile di Castelfranco Veneto a causa delle gravi ferite riportate.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce sull'accaduto. Due giovani che si presume abbiano partecipato alla lite sono stati condotti in caserma per essere interrogati. Fonti investigative dell'AGI riferiscono che sono in corso accertamenti sui due per verificare "eventuali profili di responsabilità" in relazione all'aggressione mortale.

La comunità locale è sconvolta da questo tragico episodio di violenza che ha strappato la vita a un giovane e messo in grave pericolo un altro. Le indagini proseguono serrate per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili di questo brutale crimine.