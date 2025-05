Cassano delle Murge, tragedia in famiglia: fratello e sorella muoiono in un incendio. Si ipotizza gesto volontario

CASSANO DELLE MURGE - Due vite spezzate nel dramma che si è consumato nella serata di ieri,, dove un violentoè divampato all’interno di un’abitazione situata in. Le vittime sono, fratello e sorella di, trovatial piano superiore della palazzina dove vivevano con i genitori.

Al momento del rogo, i due erano soli in casa: la madre si trovava a Bari per assistere il marito, ricoverato in ospedale per problemi di salute. La famiglia era nota ai Servizi sociali ed entrambe le vittime risultavano affette da problemi di salute e depressione.

Sul posto sono intervenute tempestivamente squadre dei vigili del fuoco da Bari e Altamura, insieme ai carabinieri. Nel corso della notte sono stati effettuati i rilievi da parte del SIS (Servizio Investigazioni Scientifiche) e dell’Istituto di Medicina Legale per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.

Durante i controlli, i militari dell'Arma hanno rinvenuto una lettera, il cui contenuto lascia ipotizzare un gesto volontario. Un elemento che, unito al quadro clinico e psicologico dei due fratelli, indirizza le indagini verso la pista del doppio suicidio.