Bisceglie, eroico intervento sul ponte Lama: carabiniere fuori servizio salva giovane dal suicidio

Un gesto di prontezza e coraggio ha evitato una tragedia nei giorni scorsi sul ponte Lama, al confine tra Bisceglie e Trani. Un carabiniere fuori servizio, in transito in auto con la moglie, ha notato un giovane che, in evidente stato di agitazione, stava scavalcando il guard-rail e si sporgeva pericolosamente nel vuoto.

Senza esitazioni, il militare della Tenenza di Bisceglie ha accostato l’auto ed è corso verso il ragazzo, iniziando un dialogo delicato e rassicurante per tentare di calmarlo. Durante il colloquio, il giovane ha confidato di essere sopraffatto dalla disperazione per la fine di una relazione sentimentale, che lo aveva spinto a un gesto estremo.

Approfittando di un attimo di distrazione, il carabiniere è riuscito a bloccarlo e trascinarlo in salvo, lontano dal margine del ponte. A dargli supporto anche un passante, che ha collaborato nel delicato intervento.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento del 118 e di una pattuglia del Comando provinciale BAT. Il ragazzo è stato successivamente trasportato all’ospedale di Barletta, dove ha ricevuto l’assistenza necessaria.

L’intervento del carabiniere, reso possibile dalla sua lucidità, addestramento e umanità, ha evitato il peggio e restituito speranza a un giovane in grave crisi. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine anche al di fuori del servizio, pronte a intervenire in ogni circostanza per salvare vite umane.