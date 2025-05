Papa Leone oggi a mezzogiorno per la preghiera mariana pasquale. Ieri l’omaggio a Francesco e la riflessione sull’IA

Vatican News

– Dopo la visita pomeridiana al Santuario della Madonna del Buon Consiglio in Genazzano, situato a 60 chilometri da Roma, sempre nel tardo pomeriggio di sabato 10 maggio 2025 Leone XIV si è recato presso la Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Papa Francesco.La preghiera è stata accompagnata dalla deposizione di una rosa bianca (fiore al quale il compianto Bergoglio era particolarmente legato per la sua devozione a Santa Teresa di Lisieux) sulla lastra bianca al fianco della scritta "Franciscus". A questo momento di raccoglimento sul luogo dove riposa il suo predecessore, è seguito l'omaggio di Leone XIV all'icona della Salus Populi Romani, di fronte la quale Francesco adorava ritirarsi in preghiera prima e dopo ogni viaggio.La sosta in Santa Maria Maggiore ha rappresentato quel simbolico passaggio di testimone dal Pontificato di Papa Bergoglio, terminato con la sua morte il 21 aprile, a quello di Papa Prevost che inizierà ufficialmente con l'intronizzazione in programma dalle ore 10 di domenica 18 maggio 2025. Prima di essa, Leone XIV avrà una settimana fitta di impegni, a partire dalle ore 12 di domenica 11 maggio, con la sua prima recita del Regina Coeli dalla Loggia della Basilica di San Pietro.