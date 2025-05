Controlli straordinari dei Carabinieri a Messina: un arresto, 16 denunce e otto segnalazioni per droga

MESSINA – Controlli serrati nel quartiere Camaro, dove il 9 maggio i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio, finalizzata a contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il bilancio dell’attività è significativo: un arresto, 16 denunce e otto segnalazioni amministrative.

I militari dell’Arma hanno messo in atto pattugliamenti dinamici e accertamenti mirati, che hanno portato alla denuncia di 13 persone per furto aggravato di energia elettrica, e di due soggetti per evasione dagli arresti domiciliari. In ambito antidroga, è scattato l’arresto per un 62enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nella sua abitazione con 12 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in dosi pronte alla vendita.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento della droga e la somma in contanti di 450 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito della stessa operazione, un’altra persona è stata denunciata per detenzione di stupefacenti, mentre otto giovani – trovati in possesso di modiche quantità di crack, cocaina, marijuana e hashish – sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori.

Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate sono state inviate al R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, a testimonianza della costante attenzione dell’Arma sul territorio.