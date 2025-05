Accoltellamento vicino alla Stazione Centrale di Milano: caccia all’uomo per un detenuto in fuga

MILANO - È in corso una vasta operazione di polizia per rintracciare l’autore dell’accoltellamento avvenuto questa mattina, intorno alle 6:30, in via Napo Torriani a Milano, nei pressi dell’hotel Berna, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Vittima dell’aggressione un uomo di 51 anni, cittadino italiano nato in Egitto, dipendente della struttura alberghiera, colpito al collo e al torace con un’arma da taglio.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, l’uomo è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per identificare e catturare il responsabile, che risulta attualmente irreperibile.

Il sospettato: detenuto in lavoro esterno, evaso da Bollate

Il principale indiziato è un collega della vittima: un 35enne originario di Napoli, pregiudicato per omicidio e attualmente detenuto presso il carcere di Bollate, dove usufruiva del regime di lavoro esterno. Secondo quanto appreso da fonti investigative, l’uomo avrebbe dovuto presentarsi al lavoro nella giornata di ieri ma ha fatto perdere le proprie tracce, non rientrando in carcere dopo il turno previsto. Questa mattina si sarebbe presentato in hotel, dove è scoppiata la lite sfociata poi nell’aggressione.

Le indagini: una dipendente scomparsa e la fuga nei pressi della stazione

Le forze dell’ordine stanno setacciando la zona, anche grazie alla vicinanza della metropolitana e della stazione ferroviaria, ipotizzando che il fuggitivo possa aver utilizzato uno di questi mezzi per allontanarsi rapidamente. Nel frattempo è stato segnalato anche un altro elemento preoccupante: da ieri è scomparsa una dipendente dell’hotel. Non è ancora chiaro se i due casi siano collegati.

Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire con esattezza quanto accaduto, chiarire il movente del gesto e individuare eventuali complici o persone a conoscenza dei movimenti del fuggitivo.