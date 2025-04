Vaticano: il Papa ha incontrato Carlo e Camilla

The Royal Family Fb

- Contrariamente alle precedenti comunicazioni che annunciavano l'annullamento della visita di Stato in Vaticano per la convalescenza di Papa Francesco, nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile 2025, Re Carlo e la Regina Camilla d'Inghilterra hanno incontrato ugualmente il Pontefice in forma strettamente privata. A darne notizia una nota della Sala Stampa Sede, diramata nella tarda serata di ieri. "Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di pronto recupero della sua salute", come riportato nello stesso comunicato. Re Carlo si è detto "lieto" che Papa Francesco abbia potuto ricevere lui e la Regina Camilla e di aver avuto l'opportunità di scambiarsi gli auguri.