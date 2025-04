Ucraina sotto attacco: 55 droni russi nella notte, Kiev ne abbatte 43. Incontro Putin-USA per il cessate il fuoco

Drop pf Light/Shutterstock

KIEV - Nella notte scorsa, l’Ucraina è stata colpita da un massiccio attacco aereo russo, con, inclusi i micidiali. Lo ha reso noto su, specificando che, mentresono precipitati in, senza causare danni significativi.

Gli attacchi hanno colpito il nord, il sud e il centro del Paese, mentre è stata dichiarata un’allerta aerea a Kiev e in numerose regioni, secondo quanto riferito da Rbc-Ucraina. L’obiettivo principale, come nelle ultime settimane, sembrerebbe essere l'infrastruttura energetica e logistica, ma anche la tenuta psicologica della popolazione civile.

Diplomazia in stallo: Putin riceve l’inviato USA a San Pietroburgo

Nel frattempo, a San Pietroburgo, si è concluso dopo oltre quattro ore l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, incaricato da Donald Trump per una possibile trattativa di cessate il fuoco in Ucraina.

Le fonti diplomatiche parlano di negoziati difficili, con Mosca restia a cedere terreno. Di fronte alle reticenze del Cremlino, Donald Trump avrebbe espresso impazienza e irritazione, dichiarando che “la Russia si deve muovere”.

Secondo quanto riportato dal portale Axios, Witkoff avrebbe consegnato a Putin un ultimatum diretto: se non verrà accettato un cessate il fuoco entro la fine di aprile, non solo le sanzioni già in vigore non verranno revocate, ma ne saranno imposte di nuove, ancora più dure.

Il rischio di escalation

La notte di attacchi e le difficoltà nei negoziati mostrano come il conflitto sia tutt’altro che prossimo a una conclusione. Mentre gli sforzi diplomatici continuano a faticare, il cielo sopra l’Ucraina resta solcato da droni e missili. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione una situazione che rischia di precipitare ulteriormente nelle prossime settimane.