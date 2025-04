Ucraina-Russia, il Cremlino annuncia cessate il fuoco: "Banco di prova per Kiev". Usa pronti a riconoscere la Crimea russa in un accordo di pace

Il Cremlino ha annunciato oggi unche entrerà in vigore, e durerà fino alla notte tra il. Una tregua definita da Vladimircome un “” per valutare la "disponibilità dell’Ucraina a risolvere pacificamente la questione”. Il presidente russo ha precisato che “le forze armate russe devono comunque essere pronte a respingereo violazioni da parte del nemico”.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni riportate dal New York Post, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riconoscere il controllo russo sulla Crimea come parte di un accordo di pace più ampio tra Mosca e Kiev. Ma da Kiev arriva una secca smentita: il Ministero della Difesa ucraino, in una dichiarazione a Sky News, ha negato che ci sia un accordo “al 90%” con il piano di pace promosso da Donald Trump a Parigi, sottolineando che non spetta al ministero “prendere decisioni politiche” né tantomeno fare “valutazioni percentuali”.

Dagli Stati Uniti, il presidente Joe Biden, parlando alla Casa Bianca, ha ribadito la volontà di trovare un’intesa: “Se una delle due parti si comporta da stupida, siamo pronti ad andarcene dal tavolo dei negoziati. Ma spero che non accada. Vogliamo fare un accordo in Ucraina, velocemente”. Le sue parole sono arrivate in risposta ai commenti del segretario di Stato Marco Rubio, che ha espresso scetticismo sulla solidità dei negoziati in corso.