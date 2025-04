Tragedia a New York: elicottero precipita nel fiume Hudson, almeno tre morti

– Un elicottero è precipitato nelall’altezza dellae di, nel cuore di Manhattan. A darne notizia è, che cita fonti della polizia. A bordo del velivolo si trovavano, tra cui un. Secondo le prime informazioni,dell’incidente.

Le immagini del disastro

Un video di 19 secondi, ripreso da un passante lungo il fiume e pubblicato su X dall’utente Bruce Wall, sembrerebbe documentare il momento esatto in cui l’elicottero ha perso quota fino a schiantarsi nell’acqua, come se fosse “un enorme sasso”, secondo la descrizione di chi ha assistito alla scena. Nelle immagini si vede chiaramente il rotore principale del velivolo staccarsi prima che l’intero elicottero piombi nel fiume.

Le prime dichiarazioni

“A causa di un incidente in elicottero nel fiume Hudson, nei pressi della West Side Highway e di Spring Street, si prevedono veicoli di emergenza e rallentamenti del traffico nelle aree circostanti”, ha scritto il Dipartimento di Polizia di New York in una nota ufficiale.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato che la chiamata d’emergenza è arrivata alle 15:17 locali (le 20:17 italiane) con la segnalazione di un elicottero in acqua. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sulle condizioni dell’unico sopravvissuto, la cui identità non è ancora nota.

Indagini in corso

Le autorità locali e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno avviato un’indagine sull’accaduto. Gli inquirenti stanno analizzando i rottami e le registrazioni video per capire se si sia trattato di un guasto tecnico, di un errore umano o di altre cause esterne.