Cerignola, smantellata banda dedita al furto e alla ricettazione di auto: 25 arresti

CERIGNOLA - Un duro colpo è stato inferto a una presunta organizzazione criminale specializzata nel furto, riciclaggio e ricettazione di automobili. Il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica e al termine di un’approfondita indagine condotta dalla Polizia di Stato della BAT, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 25 persone, tutte originarie di Cerignola.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati farebbero parte di un’associazione per delinquere strutturata e ben organizzata, che avrebbe operato in maniera sistematica nel settore del crimine automobilistico, mettendo a segno furti su commissione, alterando i veicoli rubati e immettendoli nuovamente nel mercato attraverso una fitta rete di ricettatori.

Le accuse a vario titolo comprendono i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione. L’organizzazione si sarebbe avvalsa di tecniche sofisticate e di una rete logistica efficiente per movimentare i veicoli, rendendo particolarmente complesso il lavoro investigativo.

L’operazione è il frutto di un’articolata attività investigativa condotta in sinergia tra forze dell’ordine e magistratura, mirata a disarticolare un sistema criminale che, secondo gli inquirenti, avrebbe alimentato per anni un mercato parallelo fiorente e dannoso per il tessuto economico e sociale del territorio.

I dettagli dell’inchiesta verranno illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Procura di Trani, alla presenza dei rappresentanti delle forze investigative coinvolte e della magistratura inquirente.

Un’importante azione di contrasto che, sottolineano gli investigatori, conferma l’attenzione costante dello Stato nel presidio della legalità e nella lotta alla criminalità organizzata.