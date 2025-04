Terzo successo per il FarmFood Festival di Gallo Rosso a Merano

Credits Pentagon Studios

I migliori prodotti dei masi altoatesini attirano l’attenzione di appassionati, esperti e curiosi





BOLZANO – La terza edizione del FarmFood Festival al Kurhaus di Merano si è rivelata ancora una volta un grande successo: nella giornata di sabato 29 marzo, oltre 3.000 visitatori hanno scoperto la varietà dei prodotti del marchio di qualità "Gallo Rosso", grazie alle 50 aziende agricole a vendita diretta presenti alla manifestazione.





L'afflusso e l'entusiasmo del pubblico sono stati straordinari, come nelle precedenti edizioni. Sta, infatti, diventando un must, in occasione del FarmFood Festival, ritrovarsi, assaporare prodotti agricoli di alta qualità e conoscere i loro produttori nella magica ed elegante atmosfera della Kursaal nel Kurhaus di Merano.





Per le contadine e i contadini di Gallo Rosso, il FarmFood Festival è stata un'opportunità per presentare i loro prodotti di qualità e farli degustare.





"I nostri prodotti artigianali, realizzati direttamente al maso, si differenziano da quelli industriali e lo possiamo mostrare molto bene qui al festival attraverso il contatto diretto con i visitatori" afferma Katja Rainer, produttrice di formaggi del maso Infanglhof a Senales.





Quanto possa essere raffinata la cucina regionale quando è realizzata con ingredienti contadini locali, lo hanno dimostrato otto chef stellati dell'Alto Adige.





Chris Oberhammer (Tilia*), Manuel Ebner (Ansitz Rungghof), Andrea Irsara (Gourmet Hotel Gran Ander), Andreas Bachmann (Atto), Thomas Ortler (Flurin), Juliane Niederstätter (Almgasthaus Putzer Kreuz), Robert Pernthaler (Jausenstation Moar) e Markus Holzer (Jora Mountain Dining) hanno preparato le loro creazioni a base di prodotti agricoli di qualità al piano superiore della Kursaal, nelle balconate laterali, dove c’era la possibilità di degustarle, previo l’acquisto di un coupon.





Attraverso le degustazioni guidate sui temi "formaggi", "vino" e "confetture di frutta", gli interessati hanno potuto scoprire le peculiarità di questi prodotti e apprendere come valutarne la qualità. L'obiettivo di queste esperienze è di sensibilizzare i partecipanti all'importanza di alimenti prodotti con cura e di mostrare loro come si svolgono le degustazioni alla cieca per l'assegnazione del marchio di qualità "Gallo Rosso".





"Ogni anno è una gioia vedere con quanta passione i produttori presentano i loro prodotti, realizzati direttamente nei loro masi, in un ambiente così suggestivo. Possono essere fieri della qualità e della varietà che offrono, perché il loro lavoro è sbalorditivo. Con questo evento vogliamo offrire ai contadini una vetrina e creare un ponte tra loro, la gastronomia, il commercio alimentare e la popolazione locale" ha dichiarato Hans J. Kienzl, responsabile marketing di Gallo Rosso presso l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi.





Un momento clou di quest’ultima edizione del festival è stato il Gala Dinner di sabato sera, tenutosi presso l’elegante sala del Pavillon des Fleurs del Kurhaus.





Gli otto chef stellati hanno creato veri e propri capolavori culinari utilizzando i prodotti di qualità contadina.





"Un menù di altissimo livello, al 100% proveniente dai masi altoatesini. L’obiettivo è mostrare anche alla gastronomia il potenziale che si nasconde nei prodotti regionali. Sono proprio questi prodotti agricoli che rendono l'Alto Adige così gustoso" ha dichiarato Daniel Gasser, presidente dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi.





Con il FarmFood Festival, l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, in collaborazione con il Merano WineFestival, intende promuovere la vendita diretta in Alto Adige sensibilizzando il pubblico sull'importanza dei prodotti locali di alta qualità.





Inoltre, l’obiettivo è di rafforzare il legame tra produttori e consumatori, tra gastronomia e commercio.





Dopo il grande successo della manifestazione, è confermata l’edizione 2026 del FarmFood Festival.