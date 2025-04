Strage di Sumy: Trump accusa Kiev e Biden, Zelensky avverte: "Putin vuole l'impero russo, rischio guerra mondiale"

- La guerra in Ucraina continua a infiammare il dibattito internazionale, con nuove accuse e avvertimenti che si incrociano tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Il presidente americano Donald Trump ha nuovamente puntato il dito contro Kiev e l'amministrazione Biden, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme sul pericolo rappresentato da Vladimir Putin, paventando il rischio di una guerra mondiale.

Trump: "Kiev e Biden responsabili, guerra di Biden, non mia"

Durante un incontro nello Studio Ovale con il presidente del Salvador Nayib Bukele, Trump ha affermato che "l'errore è stato lasciar scoppiare la guerra, mai iniziare una guerra con qualcuno che è 20 volte più grande". Ha poi annunciato che presenterà presto delle proposte per fermare il conflitto. In un successivo messaggio sul suo social Truth, Trump ha corretto il tiro, attribuendo la "colpa a tutti", Putin compreso, ma ribadendo che "il presidente Zelensky e Joe Biden hanno fatto un lavoro orribile nel consentire" l'inizio della guerra. "La guerra fra la Russia e l'Ucraina è la guerra di Biden, non mia. Putin, e tutti gli altri, rispettavano il vostro presidente. Non ho nulla a che vedere con questa guerra, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione. Dobbiamo fermare la guerra rapidamente", ha scritto.

Zelensky: "Putin vuole l'impero russo, rischio guerra mondiale"

La risposta di Zelensky non si è fatta attendere. In un'intervista alla Cbs, il presidente ucraino ha avvertito il mondo sul pericolo rappresentato da Putin: "Se non siamo fermi, lui avanzerà ulteriormente, la minaccia è reale. L'obiettivo finale è far rivivere l'impero russo, la situazione potrebbe degenerare in una guerra mondiale".

Trump ha anche definito "orribile" l'attacco russo su Sumy, che ha causato la morte di 34 persone, inclusi bambini. "Penso che sia stato terribile. E mi è stato detto che hanno commesso un errore. Ma penso che sia una cosa orribile. Penso che l'intera guerra sia una cosa orribile", ha dichiarato. Zelensky ha invitato Trump a visitare l'Ucraina per vedere la devastazione con i propri occhi.

Mosca nega attacco a civili, Kiev smentisce

Il Cremlino ha negato di aver colpito civili a Sumy, sostenendo che l'attacco mirava a "una riunione di ufficiali ucraini" e che "60 militari" sono stati uccisi. Zelensky ha smentito categoricamente le affermazioni russe su Telegram, affermando che "tutti i siti danneggiati sono civili: condomini, negozi, un'area di servizio".

Le tensioni rimangono alte, con accuse reciproche e posizioni inconciliabili. La guerra in Ucraina continua a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.