Roma, "Women For Women Against Violence": mostra a "La Nuvola"

ROMA - È stata inaugurata ieri, presso il Rome Convention Center “La Nuvola”, alla presenza dell’ideatrice e promotrice Donatella Gimigliano, delle istituzioni e di alcune delle numerose figure femminili e non coinvolte, la mostra fotografica che celebra i dieci anni di Women for Women against Violence, il progetto sociale e culturale che ha unito in un’unica narrazione la lotta contro la violenza di genere e quella contro il tumore al seno.

Un impegno decennale, divenuto movimento collettivo, che ha trovato forma nei ritratti intensi di Tiziana Luxardo: donne dello spettacolo, della cultura, della società civile e della medicina che, mettendoci volto e voce, hanno deciso di non tacere. La mostra è aperta al pubblico da oggi fino al 10 aprile (orario 10.00 -17.00, ingresso gratuito), in un allestimento che parla direttamente all’emotività e alla coscienza collettiva.

A realizzare l’esposizione, co-prodotta da Ente Eur, l’Associazione Consorzio Umanitas ETS, di cui Donatella Gimigliano è presidente, che ha promosso una serie di incontri, testimonianze ed eventi culturali che arricchiscono e ampliano il messaggio dell’iniziativa. Momenti di riflessione pubblica, performance, dialogo interdisciplinare che pongono al centro le ferite (visibili e invisibili) che attraversano la vita delle donne, ma anche la forza e il coraggio della loro risposta.

FERITE DIGITALI

Venerdì 4 aprile 2025, ore 9.30 – 13.00

Incontro pubblico: Il dramma invisibile delle vittime del web tra Revenge Porn e Body Shaming

La violenza passa anche dallo schermo. Lo testimonia questo incontro di grande attualità, che apre un confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, media e tecnologia, focalizzandosi sul fenomeno dilagante della violenza digitale. L’evento, moderato da Elisabetta Migliorelli (Vicedirettore TG2), vedrà gli interventi di Barbara Strappato (Vice Direttore Polizia Postale), Leonardo Ferrara (RAI), che presenterà NUDES, serie dedicata alle vittime di revenge porn, e Aldo Di Mattia (Fortinet), esperto in cybersecurity. Emozionante il contributo della testimone Barbara Bartolotti.

Evento coordinato da Carmen Lalli, consulente per il settore educational.

50 DONNE IN ROSA IN PASSERELLA

Domenica 6 aprile 2025, ore 17.30

Un evento speciale che porta in scena la bellezza della rinascita e della solidarietà.

50 donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico sfilano in passerella, trasformando il proprio corpo da terreno di dolore a simbolo di forza e femminilità ritrovata. La sfilata, firmata da Gianfranco Venturi, sarà presentata da Antonella Salvucci con la partecipazione della fashion designer Antonietta Tuccillo come ospite speciale. La colonna sonora live è affidata a Icaro e ad Edy Giordano.

Un momento di condivisione pubblica, emotiva e profonda, dove l’estetica diventa affermazione di identità, e ogni passo in passerella racconta una storia di resistenza.

DALLA CURA ALLA SOPRAVVIVENZA

Mercoledì 9 aprile 2025, ore 9.30 – 13.00

Tavola rotonda: Come la tossicità economica influenza la qualità della vita nelle donne con tumore al seno

Una riflessione necessaria, e troppo spesso taciuta, sulle implicazioni economiche che accompagnano la malattia. Il focus sarà sulle fragilità sistemiche che penalizzano l’accesso alle cure e il reinserimento nella vita lavorativa e sociale, con l’intervento di rappresentanti delle istituzioni sanitarie, economiche e parlamentari.

Modera Gianni Todini (Direttore Askanews).

Saluti di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina.

Tra i protagonisti dell’incontro interverranno Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS, Fabrizio d’Alba, Presidente di Federsanità, Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Francesca Rovera, Presidente della Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria, Simona Loizzo, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Tumore al Seno, Cosimo Damiano Capolupo, Vice Direttore Generale della Banca Popolare del Lazio, Antonio Tomassini, Presidente dell’Associazione di Iniziativa Parlamentare e Legislativa per la Salute e la Prevenzione, Lucio Fortunato, Direttore della Senologia dell’Ospedale San Giovanni di Roma e autore di uno studio sulla qualità della vita post-trattamento, e Giorgio De Toma, membro del Comitato Scientifico Nazionale della LILT.

Il progetto Women for Women against Violence nasce dalla volontà di rompere due silenzi: quello che circonda la violenza sulle donne e quello che spesso accompagna la malattia oncologica. In questi dieci anni, ha costruito una narrazione corale che parla di consapevolezza, prevenzione, informazione e dignità.

Un’iniziativa pluripremiata, capace di sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere l'attenzione delle più alte cariche istituzionali, dal Senato della Repubblica al Ministero della Cultura.

L’impegno si rinnova oggi con una proposta culturale completa, che accompagna la mostra in un cammino di confronto, approfondimento e partecipazione. Perché il cambiamento passa anche dal racconto e dall’ascolto.

