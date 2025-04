Ricetta, ravioli di patate ripieni di mele Golden Delicious e formaggio

Il primo piatto "filante" che conquista dal primo assaggio.





Deliziosi, cremosi e irresistibilmente filanti, i ravioli ripieni sono una vera prelibatezza da portare in tavola nelle occasioni speciali o per coccolarsi con un piatto raffinato. Il soffice impasto a base di patate avvolge un connubio di sapori equilibrati e sorprendenti: la dolcezza delle mele Golden Delicious Val Venosta si sposa alla perfezione con la cremosità del formaggio, creando un ripieno irresistibile. Questo primo piatto dal gusto delicato e avvolgente saprà conquistarvi fin dal primo assaggio, regalandovi un’esperienza culinaria unica e sofisticata.





Tempo di preparazione: 120 minuti





Difficoltà: facile





Ingredienti





per 4-6 persone





per l’impasto di patate





1 kg patate farinose

50 g burro

1 uovo

q.b. sale

q.b. pepe

ca. 200 g farina 00





per il ripieno





3 mele Golden Delicious

50 g burro

3 rametti timo

q.b. sale

q.b. pepe

250 g formaggio fondente saporito





per il condimento





3 mele Golden Delicious

100 g burro

1 bicchiere vino bianco

q.b. sale

q.b. pepe

q.b. timo

q.b. nocciole tostate





Preparazione





Per l’impasto di patate





Per preparare i ravioli di patate ripieni di mele Golden Delicious e formaggio, lavate bene le patate e cuocetele intere, in acqua o a vapore, con la buccia fino a quando saranno morbide, ci vorranno ca. 45 minuti, ma il tempo varia in base alla dimensione delle patate. È importante verificarne sempre il livello di cottura con una forchetta. Quando le patate sono cotte, mettetele nello schiacciapatate intere e con la buccia, in quanto la buccia rimarrà nello schiacciapatate. Disponete le patate schiacciate sulla spianatoia o in una ciotola e lasciate raffreddare. Anche questo è importante, in quanto le patate fredde assorbono meno farina. Quando le patate si saranno raffreddate, aggiungete il burro morbido a pezzetti, l’uovo, il sale, il pepe e la farina ed impastate velocemente con le mani, fino ad ottenere un impasto omogeneo, morbido e non appiccicoso. Lavoratelo velocemente e non lavoratelo troppo, in quanto più lo lavorate, più assorbirà farina e dovrete continuare ad aggiungerne per ottenere un impasto non appiccicoso. La quantità di farina è comunque indicativa, in quanto dipende anche dal tipo di patate.





Per il ripieno





Per preparare il ripieno dei ravioli, lavate e sbucciate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a cubetti di ca. 8 x 8 mm. Fate sciogliere il burro in una padella aggiungendo i rametti di timo. Unite quindi i cubetti di mela e fateli saltare insieme al burro per pochi minuti, giusto il tempo di farli ammorbidire un po’, dovranno comunque rimanere sodi. Salate, pepate e mettete da parte a raffreddare. Nel frattempo, tagliate a cubetti il formaggio, poi aggiungetelo alle mele tiepide, mescolate e lasciate raffreddare completamente.





Per il condimento





Lavate e sbucciate le mele Golden Delicious, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine sottili. Fate sciogliere metà del burro in una padella e mettete le fette di mele a rosolare per pochi minuti, fino a quando si saranno ammorbidite, sfumate con del vino bianco e lasciate evaporare. Salate e pepate. Unite il burro restante, quando si sarà sciolto togliete dal fuoco.





Per ultimare





Tagliate l’impasto in 6 pezzi. Prendete il primo pezzo, dividetelo a metà e stendete entrambe le metà su una superficie infarinata, fino a ottenere un rettangolo di ca. 25 x 10 cm. Aggiungete quindi 4 mucchietti di ripieno lungo l’impasto, lasciando libero qualche cm tra uno e l’altro e comunque lungo i bordi. Coprite il tutto con la seconda metà di impasto, premendo bene lungo i bordi e tra i vari mucchietti di ripieno. Pareggiate i bordi e passate i rebbi di una forchetta lungo i due bordi lunghi, premendo leggermente, affinché i due strati di impasto aderiscano tra loro e in cottura non fuoriesca il ripieno. Con l’aiuto di una rotella tagliapasta o un coltello affilato, ritagliate quindi i quattro ravioli. Fate aderire i bordi appena tagliati con l’aiuto delle dita o passando i rebbi della forchetta anche lì.

Adagiate i ravioli su un tagliere ben infarinato e procedete allo stesso modo con impasto e ripieno restanti. Portate a bollore abbondante acqua in una pentola capiente, salate e immergete i ravioli, idealmente in 2-3 tempi, non tutti insieme, in base alla capienza della pentola. Lasciate cuocere per pochi minuti, poi togliete i ravioli dall’acqua con l’aiuto di una schiumarola e metteteli direttamente nella padella con le mele a fette rosolate nel burro. Mescolate delicatamente e distribuite i ravioli sui piatti. Terminate cospargendoli con le nocciole tostate e foglioline di timo.





Suggerimento





Per velocizzare un po’ i tempi, invece di cuocere le patate intere, potete sbucciarle, tagliarle a cubetti di ca. 3 x 3 cm e cuocerle a vapore, ci vorranno ca. 25 minuti. In questo caso è bene cuocerle esclusivamente a vapore, in quanto altrimenti assorbirebbero troppa acqua durante la cottura e risulterebbero acquose, motivo per il quale poi dovreste aggiungere troppa farina per realizzare i ravioli, che li renderebbe duri.





Ricetta a cura di Julia Morat