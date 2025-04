Re Carlo III e Camilla in Italia: visita ufficiale con un programma ricco di impegni

9 aprile: La giornata inizierà con un incontro tra Re Carlo III e la Premier Giorgia Meloni a Villa Pamphilj. Nel corso della giornata, la Regina Camilla parteciperà a un'iniziativa del British Council in una scuola, mentre Re Carlo avrà un impegno al Mattatoio. Nel pomeriggio, il Parlamento italiano si riunirà in seduta comune per un intervento ufficiale del monarca britannico. La giornata si concluderà con una cena di Stato al Quirinale.

10 aprile: La visita si sposterà a Ravenna, dove il Re e la Regina visiteranno la Tomba di Dante Alighieri nel primo pomeriggio, un momento di grande valore culturale. Seguiranno la visita a San Vitale e Galla Placidia (per il Re) e al Museo di Byron (per la Regina). In serata, la coppia parteciperà a un evento presso il Municipio di Ravenna e sarà presente al Festival dell'Emilia Romagna, prima di rientrare in Inghilterra.