Pre-Conclave: si decide la data, cresce la partecipazione dei fedeli

ROMA - Entra nel vivo il pre-Conclave in Vaticano. Questa mattina alle 9 si riunirà la, chiamata a fissare la data di inizio del Conclave, che secondo le norme vigenti può cominciare tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dall’inizio della sede vacante. Si prevede che la data venga stabilita tra il

Intanto, cresce il clima di attesa. Il cardinale tedesco Reinhard Marx, uno dei tre cardinali tedeschi che parteciperanno all’elezione del nuovo Papa, ha dichiarato di avere la sensazione che il Conclave "durerà poco", sottolineando l’importanza di questi giorni di incontri: "Questa settimana sarà utile per conoscersi e mettersi d’accordo", ha aggiunto.

Sul fronte della devozione popolare, continua il flusso di fedeli alla tomba di Papa Francesco, aperta al pubblico nella Basilica di Santa Maria Maggiore: circa 30mila le persone che hanno già reso omaggio, tra famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose.

Durante la seconda messa dei novendiali in suffragio di Papa Francesco, il cardinale Pietro Parolin ha esortato i presenti a non limitarsi all'emozione del momento: "Il nostro affetto per lui non deve restare una semplice emozione del momento; la sua eredità dobbiamo accoglierla e farla diventare vita vissuta, aprendoci alla misericordia di Dio e diventando anche noi misericordiosi gli uni verso gli altri", ha detto, accolto da un lungo applauso.

Straordinaria anche la partecipazione ai funerali: 250mila persone si sono radunate in piazza San Pietro, con altre 150mila lungo il percorso del feretro fino a Santa Maria Maggiore, in un ultimo, commosso saluto al Pontefice.