Pasqua di tregua (violata): Putin ordina 30 ore di cessate il fuoco, ma Kiev denuncia nuovi attacchi

Un ordine di tregua pasquale di 30 ore è stato annunciato dal presidente russo Vladimir Putin nel conflitto in Ucraina. La cessazione delle ostilità, dichiarata per "motivi umanitari", è scattata sabato alle 18 ora di Mosca (le 17 in Italia) e dovrebbe durare fino alla mezzanotte di oggi (le 23 italiane).

Nonostante la dichiarazione ufficiale, la realtà sul campo racconta un’altra storia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo questa mattina su Telegram, ha denunciato 387 bombardamenti e 19 attacchi da parte dell’esercito russo nel solo arco temporale della tregua. Oltre a ciò, 290 attacchi con droni sarebbero stati lanciati da Mosca. Nella regione di Kherson, un civile è rimasto ucciso.

La Russia ha respinto le accuse, sostenendo che sia Kiev ad aver violato il cessate il fuoco, con attacchi nella zona del Donetsk, regione contesa e teatro di forti scontri fin dall’inizio dell’invasione russa.

In un messaggio chiaro ma prudente, Zelensky ha dichiarato:

“Se la Russia ora è pronta a impegnarsi in un regime di silenzio totale e incondizionato, l’Ucraina agirà di conseguenza: silenzio in risposta al silenzio, attacchi difensivi in risposta agli attacchi.”

E ha poi aggiunto:

“Se un cessate il fuoco completo dovesse concretizzarsi, l’Ucraina propone di estenderlo oltre la Pasqua del 20 aprile. Questo rivelerà le vere intenzioni russe.”

Nel frattempo, Putin ha mostrato apertura verso iniziative diplomatiche:

“La Russia accoglie gli sforzi di mediazione di Trump e Xi. La reazione ucraina mostrerà quanto vogliono davvero la pace.”

Un’affermazione arrivata a poche ore di distanza dall’ultimatum di Donald Trump, secondo cui “o ci sarà una tregua, oppure gli Stati Uniti abbandoneranno ogni sforzo negoziale”.

Tuttavia, da parte ucraina prevale ancora diffidenza: gli allarmi antiaerei continuano a risuonare in diverse regioni, mentre la popolazione civile vive un’altra giornata di incertezza e paura.