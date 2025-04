Papa Francesco, fedeli in fila a Santa Maria Maggiore. Oggi messa di suffragio a San Pietro

ROMA - Sono centinaia i fedeli in fila alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Papa Francesco, dopo la tumulazione avvenuta ieri in forma privata. Fin dalle 7 del mattino, famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose si sono raccolti per pregare e salutare il "Papa della gente".Oggi, nel secondo giorno dei Novendiali, alle 10.30 sul sagrato della Basilica di San Pietro, si terrà la celebrazione eucaristica in suffragio, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato. Le messe dei Novendiali, che si celebrano per nove giorni consecutivi, vedranno ogni giorno la partecipazione di diversi gruppi legati alla figura del Papa.Durante i funerali, 250mila persone si sono radunate in Piazza San Pietro, e altre 150mila hanno seguito il feretro fino a Santa Maria Maggiore. Tra loro anche migranti, rifugiati, detenuti e clochard, a testimoniare l'impegno di Francesco per i più fragili e per la costruzione di "ponti e non muri", come ricordato dal cardinale Giovanni Battista Re nell’omelia.Intanto entra nel vivo il pre-Conclave: lunedì mattina si riunirà la Congregazione generale dei cardinali, che dovrà fissare la data dell'inizio del Conclave, prevista tra il 5 e il 10 maggio. Secondo il cardinale Reinhard Marx, il Conclave potrebbe essere breve grazie a una settimana di incontri e confronti decisivi.Grande partecipazione anche oggi in Piazza San Pietro, complice il Giubileo degli adolescenti, che ha richiamato oltre 80mila giovani da tutto il mondo. A causa della morte del Papa, è stata rinviata la canonizzazione di Carlo Acutis, prevista proprio per oggi.Sul fronte della sicurezza, il Siulp ha elogiato l'organizzazione delle forze dell’ordine. "Abbiamo dimostrato al mondo di essere i migliori in tema di sicurezza", ha dichiarato Felice Romano, segretario generale del sindacato, sottolineando il successo dell’operazione durante i funerali di Papa Francesco.