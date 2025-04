Nasce il Gin del Cardinale, un omaggio alla storia del distillato di ginepro

Il Gin del Cardinale Tabai Barolo nasce dall’eccellenza piemontese dei vini, grazie ad un’attenta osservazione della storia, dei suoi eroi e dei suoi popoli





CASTIGLIONE FALLETTO (CN) – Alcune tradizioni resistono al tempo perché vengono rievocate ogni giorno. È da questa consapevolezza che nasce il Gin del Cardinale, l’ultima creazione firmata Tabai Barolo, eccellenza piemontese già nota nel panorama enologico per l'esclusività dei suoi vini.





Frutto di un’attenta osservazione della storia, dei suoi eroi e dei suoi popoli, il Gin del Cardinale rappresenta un perfetto equilibrio tra memoria e passione, un distillato che racconta la vera essenza del ginepro come nessuno mai aveva fatto prima. Un sorso di questo Gin è un viaggio agli albori della sperimentazione, un tuffo nei secoli che hanno reso questo distillato un simbolo intramontabile.





Disponibile in quattro aromi esclusivi, proposti in pregiate confezioni numerate da collezione e in edizione limitata, il Gin del Cardinale si rivolge ad appassionati e collezionisti che cercano qualcosa di unico, capace di unire artigianalità, ricerca e identità storica.





Le quattro espressioni del Gin del Cardinale:





- London Dry Gin

La storia, semplicemente: il distillato di ginepro nella sua forma più pura ed essenziale. Fondamentale per ogni intenditore.

- Liquorice Gin

L’anima del Gin Tabai si arricchisce con liquirizia, botanical dal sapore intenso e dalle note proprietà digestive.

- Ice Green Gin

Aromi balsamici e rinfrescanti grazie alla presenza del Pino Mugo, per una versione avvolgente e decisa.

- Fruit Gin

La freschezza degli agrumi italiani – arancia e limone – regala un equilibrio tra dolcezza e vivace acidità.





Il Gin del Cardinale è perciò più di un distillato, ma una porta aperta sulla storia, che unisce raffinatezza e carattere, pensato per chi desidera vivere l’esperienza autentica del vero Gin.