Napoli, l’ex sindaco Luigi De Magistris su debiti pubblici: crisi economica ed emergenza Campi Flegrei

Dai Campi Flegrei alle periferie dimenticate: un viaggio nella Napoli ferita raccontato da chi l’ha governata.





NAPOLI - Crisi economica, debiti pubblici e disuguaglianze sociali. Sono questi i temi affrontati da Luigi de Magistris durante la sua partecipazione al webinar "Focus sui Debiti", organizzato da DebitoBancario e condotto dagli avvocati Elvira Carpentieri e Francesco Cacciola.





L’ex sindaco di Napoli ed ex europarlamentare ha presentato anche il suo nuovo libro "Poteri occulti" (Fazi Editore), un’inchiesta che svela i meccanismi oscuri che condizionano la vita politica e sociale del Paese.





"Parlare di debito – ha dichiarato – significa parlare di diritti negati, di povertà crescente e di scelte politiche che colpiscono i più deboli".





De Magistris ha puntato i riflettori sulla difficile situazione economica di Napoli. L’inflazione, l’aumento delle bollette e delle tasse comunali stanno mettendo in ginocchio molte famiglie. Secondo l’ex sindaco, il cosiddetto "Patto per Napoli" ha aggravato il peso fiscale senza prevedere reali misure di protezione per le fasce più vulnerabili.





"La morosità incolpevole sta crescendo e con essa anche gli sfratti. Le istituzioni devono intervenire con urgenza" ha affermato.





Durante l’intervista, de Magistris ha ricordato alcune misure adottate durante la sua amministrazione, come l’esenzione da alcune tasse comunali e i fondi per mense scolastiche e occupazione del suolo pubblico. Per affrontare l’attuale fase critica, propone l’introduzione di un reddito regionale di cittadinanza, misure anticrisi più coraggiose e un piano strategico per rilanciare settori chiave dell’economia cittadina: turismo, cultura, manifattura e gastronomia.





"Il Mezzogiorno – ha sottolineato de Magistris – subisce con più forza le conseguenze dell’inflazione e del rallentamento economico, a causa di un gap storico in infrastrutture e servizi". Da qui l’urgenza di un salario minimo garantito e di una politica del lavoro che rimetta al centro i diritti costituzionali, troppo spesso calpestati. Per questo, secondo l’ex sindaco, è necessario un intervento strutturale e costante per colmare il divario con il Nord.





Il rischio sismico nei Campi Flegrei è un tema centrale dell’intervento. De Magistris ha criticato l’assenza di piani concreti per la messa in sicurezza degli edifici e la gestione dell’emergenza.





"Le leggi ci sono, ma non vengono applicate. È inaccettabile lasciare i cittadini senza protezione" ha denunciato.





In chiusura, De Magistris ha spiegato quali sono i "poteri occulti" nel titolo del suo libro: decisioni cruciali prese da chi non ha legittimità popolare, ma influenza reale. "Sono reti di interessi privati, affaristici o criminali che condizionano la vita pubblica. Per cambiare le cose, serve una nuova consapevolezza collettiva".