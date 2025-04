Musica, parla al cuore 'Amare è' il nuovo singolo di Giuseppe Maria Bità

ROMA - In un tempo segnato da divisioni, conflitti e distanze emotive, il cantautore pescarese Giuseppe Maria Bità, dopo l'esperienza al Sanremo Festival della Canzone Cristiana nel 2023 che gli è valso l'omonimo premio, torna con un brano che ha il sapore di una carezza per l’anima. Il suo nuovo singolo, "Amare è", è molto più di una semplice canzone: è un invito profondo a riconnettersi con il senso autentico dell’amore. - In un tempo segnato da divisioni, conflitti e distanze emotive, il cantautore pescarese Giuseppe Maria Bità, dopo l'esperienza al Sanremo Festival della Canzone Cristiana nel 2023 che gli è valso l'omonimo premio, torna con un brano che ha il sapore di una carezza per l’anima. Il suo nuovo singolo, "Amare è", è molto più di una semplice canzone: è un invito profondo a riconnettersi con il senso autentico dell’amore.





Con una voce intensa e un linguaggio semplice ma toccante, Bità esplora il significato dell’amore nella sua forma più pura, quella che non pretende ma accoglie, che non divide ma unisce, che non ferisce ma cura. Un amore che trae ispirazione diretta da quello che Dio stesso ci ha insegnato.





"In un mondo pieno di rabbia e odio, abbiamo bisogno di riscoprire il potere dell’amore" afferma Bità.





"Amare è" ha un ritmo accattivante, che prende al primo ascolto. E' una vera e propria preghiera in musica, una luce accesa in mezzo al buio dell’indifferenza e dell’odio che spesso ci circondano.





Il brano sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, oltre che su Youtube, a partire dal 12 aprile ma è disponibile in anteprima assoluta su Youtube già da oggi.





Un brano importante per i tempi che corriamo, perché vuole sottolineare come sia molto importante parlare di amore piuttosto che parlare sempre di morte e di guerre.