L’Avellino torna in Serie B dopo 7 anni: battuto il Sorrento 2-1 al “Viviani” di Potenza

Us Avellino 1912 Fb

L’Avellino è ufficialmente promosso in Serie B. Gli irpini hanno conquistato la matematica certezza della promozione battendo il Sorrento per 2-1 nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C, sul campo neutro del “Viviani” di Potenza. Una vittoria dal sapore storico, che riporta i biancoverdi tra i cadetti dopo sette lunghi anni di attesa.

La partita si mette subito bene per la formazione allenata da Michele Pazienza. Al 7’ Russo sblocca il match con una perfetta punizione che non lascia scampo al portiere avversario. Poco dopo, al 14’, Lescano va vicino al raddoppio ma non riesce a schiacciare di testa. Il 2-0 arriva comunque al 37’, proprio con Lescano, che finalizza al volo di destro un bel cross di Cancellotti. Prima dell’intervallo, al 44’, il Sorrento sfiora il gol con Guarracino.

Nella ripresa il Sorrento prova a reagire. Al 6’ Rossetti sfiora il gol, ma è lo stesso attaccante rossonero a trovare la rete al 10’ con una precisa girata di sinistro che vale l’1-2. I campani alzano i ritmi e cercano il pari con Riccardi al 19’, che però spreca una buona occasione. Al 23’ è invece l’Avellino ad andare vicino al tris con Patierno, ma il risultato non cambia più.

Con questa vittoria, l’Avellino vola a 72 punti in classifica, consolidando il primo posto e festeggiando la promozione con un turno di anticipo. Il Sorrento resta invece fermo a 35 punti al quattordicesimo posto.

Per i tifosi biancoverdi è tempo di festa: dopo sette stagioni travagliate, l’Avellino può finalmente tornare a respirare l’aria della Serie B.