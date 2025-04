La prima Convention Pan-Europea di BWH® Hotels ha riunito 1.200 albergatori per la presentazione della strategia globale, la CEO italiana Sara Digiesi tra i protagonisti dell’evento

Strategie di brand, interventi di esperti del settore e iniziative ESG, promosse da BWH Hotels Italia & Malta, hanno reso la Convention di Palma di Maiorca un momento di confronto e innovazione





BWH Hotels, il Gruppo alberghiero globale che comprende WorldHotels™, Best Western® Hotels & Resorts e SureStay® Hotels, ha scelto Palma di Maiorca per ospitare la sua prima Convention Pan-Europea. Con il tema "Unique and United", l’evento ha riunito 1.200 albergatori da tutto il mondo per confrontarsi sulle principali sfide del settore e rafforzare la collaborazione internazionale, riaffermando l’impegno di BWH Hotels nella crescita globale e le partnership strategiche.





"La missione di BWH Hotels è ispirare i viaggi attraverso esperienze uniche. Come punto di riferimento globale nell’ospitalità, ci impegniamo ad offrire esperienze d’eccellenza ai nostri ospiti, albergatori e collaboratori – ha dichiarato Larry Cuculic, Presidente e CEO di BWH Hotels – L’ incontro a Maiorca è stato un’opportunità per riflettere sull’evoluzione del Gruppo e definire strategie che ci permettano di continuare ad elevare l’offerta dei nostri hotel nei diversi mercati, rimanendo fedeli alla missione principale".





Durante l’evento, esperti di fama internazionale hanno approfondito le principali sfide del settore alberghiero, offrendo ai partecipanti preziosi insight e strategie innovative. Il keynote speaker Steven Van Belleghem, co-fondatore di Nexxworks, ha tenuto un intervento sulla cultura del servizio dal titolo "A Diamond in the Rough", illustrando come elevare l’esperienza degli ospiti attraverso un servizio eccellente. Sarah Duignan, Director of Client Relationships di STR, ha invece condiviso analisi su tendenze e performance di mercato, mentre Emmanuel Vivier, Executive Speaker e AI & Digital Transformation Specialist, ha esplorato l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sull’industria dell’ospitalità.





"È stato stimolante trascorrere del tempo con i colleghi pan-europei, affrontando discussioni di grande valore su come rafforzare ulteriormente le nostre relazioni globali e trovare nuove opportunità di collaborazione – ha affermato Ron Pohl, Presidente di WorldHotels e delle Operazioni Internazionali di BWH Hotels – La passione e la competenza dei nostri partner ci aiutano a guidare l’espansione internazionale del Gruppo, permettendoci di entrare in nuovi mercati e ridefinire l’eccellenza nell’ospitalità. Insieme, continueremo ad ottenere successi straordinari in tutto il mondo".





Un momento di grande rilievo durante la Convention è stato il panel dedicato all’ESG, promosso da BWH Italia & Malta e moderato dalla CEO Sara Digiesi. L'incontro ha visto la partecipazione di esperti di primo piano del settore, che hanno affrontato il futuro della sostenibilità nell’industria alberghiera, sottolineando la necessità di una visione globale, obiettivi condivisi, standard comuni e una cooperazione efficace tra tutti gli stakeholder. Tra i relatori, Leandry Moreno, Programme Officer di UN Tourism, Glenn Mandziuk, CEO della World Sustainable Hospitality Alliance, e Kelsey Frenkiel, Director of the Sustainability Program presso GBTA Foundation, hanno discusso le sfide e le opportunità per un’ospitalità più sostenibile. Ad aprire il dibattito, un video messaggio di Ms. Zoritsa Urosevic, Executive Director di UN Tourism, che ha evidenziato il ruolo chiave del turismo come motore di innovazione e ponte culturale, esortando il settore a collaborare per un futuro più responsabile.





Parole cui hanno fatto eco quelle di Sara Digiesi: "È stato un onore introdurre i temi ESG durante la nostra Convention e moderare esperti riconosciuti in tutto il mondo per la loro competenza e per il loro ruolo nelle primarie organizzazioni internazionali - UN Tourism, WSHA e GBTA - nel dibattito sul futuro della sostenibilità nel turismo e nell'ospitalità. Il nostro impegno per la crescita sostenibile è una responsabilità e una vera opportunità di innovazione. In BWH, siamo fermamente convinti che l’attenzione a «Earth, People and Community (EPC)» sia fondamentale e continueremo a lavorare per offrire esperienze che rispettino e promuovano questi valori".





Altri momenti salienti della Convention Pan-Europea

- Strategie globali di Crescita, Operations e Marketing di BWH Hotels: il team esecutivo di BWH Hotels ha illustrato la direzione strategica del Gruppo, evidenziandone solidità, dinamismo e il valore della cooperazione internazionale.

- Panel dei CEO internazionali: i leader delle diverse country di BWH Hotels hanno analizzato le tendenze emergenti, le opportunità e le sfide di un mercato turistico in continua evoluzione. Il dibattito, moderato da Ron Pohl, ha visto la partecipazione di: Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italia & Malta; Oliver Cohn, CEO di BWH Hotels Francia; Carmen Dücker e Marcus Smola, CEO di BWH Hotels Central Europe; Katerina Kyriakopoulou, Deputy CEO di BWH Hotels Europa Sudorientale; Johan Michelson, CEO di BWH Hotels Scandinavia; Tim Rumney, CEO di BWH Hotels Gran Bretagna; Wytze van den Berg, Vicepresidente EMEA di BWH Hotels.