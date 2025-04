Addio a Papa Francesco: 150mila pellegrini già in fila a San Pietro, domani il corteo funebre

ROMA - Sono già oltre 150mila le persone che, nelle ultime ore, hanno reso omaggio a Papa Francesco, la cui salma è esposta nella Basilica di San Pietro. Lunghe code si sono formate anche durante la notte, con un flusso ininterrotto di pellegrini che proseguirà per tutta la giornata di oggi fino alle ore 19. Si prevede un ulteriore incremento di presenze nelle prossime ore, in vista delle esequie solenni previste per domani.

Nel frattempo è stata svelata la tomba del Pontefice, che riporta semplicemente l'iscrizione "Franciscus", a testimonianza della sobrietà che ha caratterizzato l’intero pontificato. Al termine della cerimonia funebre, il feretro sarà trasferito alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Non attraverserà Piazza San Pietro: il corteo, come precisato dal portavoce vaticano Matteo Bruni, uscirà dalla Porta del Perugino e seguirà un tragitto stabilito dalla Questura, con un tempo di percorrenza stimato in circa mezz’ora.

Un momento particolarmente toccante sarà l’accoglienza della bara da parte di poveri e bisognosi, in linea con il messaggio evangelico che ha segnato l’intero pontificato di Bergoglio.

Oltre 130 delegazioni attese in Vaticano

Per l’ultimo saluto a Papa Francesco sono attese circa 130 delegazioni internazionali, a conferma della profonda risonanza globale della figura del Pontefice. In serata è previsto l’arrivo dell’ex presidente statunitense Donald Trump, la cui presenza potrebbe preludere a un incontro informale con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, anche se al momento non vi è alcuna conferma ufficiale.

Afflusso record a Roma e le presenze politiche

La capitale vive in queste ore un afflusso eccezionale: secondo la Polizia ferroviaria, sono stati oltre 800mila i viaggiatori transitati oggi solo nella stazione di Roma Termini, con un incremento di circa 300mila unità rispetto alla media giornaliera.

A rendere omaggio al Papa anche importanti personalità internazionali. Il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, ha fatto ingresso nella Basilica di San Pietro, sostando brevemente accanto al feretro. Anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha reso omaggio al Pontefice, dichiarando sui social: "Un uomo coraggioso e di pace, che è stato al fianco dell’Ungheria nei momenti difficili. La sua fede e la sua amicizia non saranno dimenticate."

Zelensky incerto sulla presenza per impegni militari

Resta in dubbio, invece, la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato di essere impegnato in incontri militari cruciali e di non poter confermare, al momento, la sua presenza al funerale e alla tumulazione.

Verso il Conclave più numeroso di sempre

Nel frattempo, in Vaticano proseguono i preparativi per il prossimo Conclave, che si preannuncia il più numeroso della storia: 135 porporati con diritto di voto, l’80% dei quali nominati dallo stesso Francesco. Un dato che lascia presagire un’elezione influenzata profondamente dall’eredità spirituale e pastorale del Papa scomparso.