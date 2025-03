Ucraina, Trump: "Con Mosca discussioni produttive"

ROMA – In un momento di crescente tensione tra Ucraina e Russia, le dichiarazioni di Donald Trump e Vladimir Putin stanno attirando l'attenzione internazionale, mentre la guerra in Ucraina continua a portare devastazione e sofferenza.

Donald Trump ha rilasciato un messaggio su Truth Social, in cui esprime preoccupazione per la situazione dei soldati ucraini, attualmente circondati dalle forze russe. "In questo momento, migliaia di truppe ucraine sono completamente circondate dall'esercito russo, in una posizione molto difficile e vulnerabile. Ho chiesto con forza al Presidente Putin che le loro vite vengano risparmiate. Questo sarebbe un massacro orribile, uno come non si vedeva dalla seconda guerra mondiale. Dio li benedica tutti!", ha scritto Trump, esprimendo il suo sostegno per evitare una tragedia di dimensioni storiche.

In risposta, il presidente russo Vladimir Putin ha accolto l'invito di Trump, promettendo che le vite dei soldati ucraini coinvolti nella situazione di Kursk saranno risparmiate. Putin ha aggiunto che chi si arrenderà sarà trattato con dignità e garantito un trattamento umano, e ha esortato Kiev a ordinare la resa dei suoi soldati, come richiesto dall'ex presidente americano.

Sul piano geopolitico, Putin ha anche lodato l'atteggiamento della "nuova amministrazione" USA, ora guidata da Donald Trump, affermando che sta facendo tutto il possibile per ripristinare i legami che, a suo avviso, erano stati "praticamente ridotti a zero" dalla precedente amministrazione. Tuttavia, il presidente russo ha ammesso che il processo di normalizzazione delle relazioni tra Mosca e Washington è "complicato".

Nel contesto della diplomazia internazionale, il Cremlino ha indicato di essere "cautamente ottimista" riguardo a una possibile soluzione del conflitto in Ucraina, dopo un colloquio tra Putin e l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, avvenuto a Mosca la scorsa notte. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che le condizioni poste dalla Russia per un cessate il fuoco stanno "complicando e ritardando" le trattative, rendendo il raggiungimento della pace un obiettivo ancora lontano.

Per quanto riguarda una possibile tregua, da Mosca non sono ancora arrivati segnali definitivi. Sebbene la Russia sembri favorevole a una soluzione pacifica, le "sfumature" delle condizioni necessarie per il cessate il fuoco devono essere ancora esplorate. Ogni possibile tregua dovrà affrontare le cause profonde del conflitto e garantire una pace duratura.

In questo contesto, il G7 ha espresso un parere favorevole sugli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco, lodando in particolare l'incontro tra Stati Uniti e Ucraina tenutosi in Arabia Saudita. Nonostante gli sviluppi diplomatici, la situazione sul terreno continua a essere critica, con migliaia di vite in gioco e la speranza di un futuro pacifico ancora lontana.