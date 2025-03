Ucraina, Putin: "Sì solo a proposte che portano alla pace duratura"

Secondo la presidenza russa, Mbs ha espresso la sua disponibilità a contribuire al miglioramento delle relazioni tra Mosca e Washington, un segnale di mediazione che potrebbe aprire nuove prospettive diplomatiche. Il leader saudita ha inoltre ribadito l’importanza della cooperazione nell’Opec+, il cartello petrolifero che riunisce i principali esportatori mondiali di greggio, di cui Russia e Arabia Saudita sono attori chiave.

Nel corso della telefonata, Putin ha voluto porgere i suoi auguri per il mese sacro del Ramadan, rivolgendosi sia alla leadership saudita che al popolo del regno.

Tregua in Ucraina: la posizione russa

Sul fronte della guerra in Ucraina, Mosca ha dichiarato di “sostenere” l’idea di una tregua, pur precisando che esistono ancora una serie di “sfumature” da analizzare. Il Cremlino ha sottolineato che un cessate il fuoco deve essere “sostenibile e risolvere le cause profonde del conflitto”, escludendo quindi soluzioni temporanee o parziali.

La proposta di tregua è nata dall’incontro di Gedda, dove si sono confrontati rappresentanti americani e ucraini. Putin ha ribadito che i dettagli dovranno essere perfezionati attraverso ulteriori “consultazioni con gli Stati Uniti”, lasciando aperta la possibilità di un confronto diretto a livello presidenziale.

Infine, il leader russo ha espresso “gratitudine” per gli sforzi del suo omologo americano Donald Trump, impegnato nel tentativo di favorire un accordo per la fine del conflitto.

L’attenzione ora si sposta sui prossimi sviluppi diplomatici, con il mondo in attesa di segnali concreti che possano portare a una soluzione duratura per la guerra in Ucraina.