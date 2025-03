Trump e Putin, telefonata sulla guerra in Ucraina: "Impegno comune per una soluzione pacifica"

Si è concluso con toni distensivi il colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. Al centro della conversazione la guerra in Ucraina, con particolare attenzione ai territori contesi e alle infrastrutture energetiche.

Secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, Putin ha ribadito a Trump il "fermo impegno per una risoluzione pacifica del conflitto ucraino". La notizia è stata riportata dall’agenzia russa Tass.

Putin: "Pronti a elaborare soluzioni sostenibili"

Durante il colloquio, il leader del Cremlino ha espresso la volontà di "lavorare insieme" al presidente americano per trovare soluzioni "sostenibili" volte a risolvere il conflitto in corso. La Tass sottolinea come entrambi i leader abbiano confermato la reciproca intenzione di "proseguire gli sforzi per porre fine alla guerra".

Sempre da Mosca, arriva anche l'annuncio di uno stop agli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine, un gesto che il Cremlino definisce parte dell'impegno verso una de-escalation.

Fonti russe: "Chiamata andata molto bene"

Secondo la Cnn, che cita fonti russe, la telefonata è stata definita "molto positiva". Lo stesso Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin, ha commentato con entusiasmo l’esito del colloquio: "Sotto la guida del presidente Putin e del presidente Trump, oggi il mondo è diventato un posto molto più sicuro. Storico!".

Casa Bianca: "Conversazione positiva"

Anche dalla Casa Bianca arrivano segnali di ottimismo. L’assistente del presidente americano, Dan Scavino, ha comunicato su X che la telefonata "sta andando bene", confermando che Trump ha seguito il colloquio direttamente dallo Studio Ovale.

Zelensky domani in Finlandia

Intanto, sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky sarà domani in visita ufficiale in Finlandia. A Helsinki incontrerà il presidente Alexander Stubb, il primo ministro Petteri Orpo e il presidente del parlamento Jussi Halla-aho. Tra i temi al centro dei colloqui, il sostegno della Finlandia a Kiev, alla luce degli sviluppi diplomatici tra Stati Uniti e Russia.