Sospetto attacco terroristico nel nord di Israele: un morto e un ferito grave

TEL AVIV – Un sospetto attacco terroristico si è verificato oggi nella valle di Jezreel e nei pressi di Yokneam, nel nord di Israele. Secondo quanto riferito dalla polizia israeliana, un aggressore ha aperto il fuoco contro dei civili prima di essere colpito dalle forze dell’ordine. Il bilancio dell’attacco è tragico: un uomo di 75 anni ha perso la vita, mentre un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Parallelamente, proseguono i raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno colpito anche l'ospedale di Khan Yunis, dove è stato ucciso il nuovo premier di Hamas. Secondo quanto riferito dalla fazione palestinese, il bilancio delle vittime nella Striscia sarebbe salito a oltre 50.000 morti dall’inizio della guerra.

Intanto, la premier estone Kaja Kallas è oggi in visita in Israele e nei territori palestinesi per una serie di incontri diplomatici legati all’attuale crisi. La situazione resta estremamente tesa su entrambi i fronti, con timori per un ulteriore allargamento del conflitto.