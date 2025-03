Russia e Stati Uniti al tavolo dei negoziati a Riad: si punta alla tregua entro Pasqua

RIAD - Sono ufficialmente iniziati a, i tanto attesi negoziati tra, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di tregua tra Mosca e Kiev entro il, data che quest’anno coincide con la Pasqua sia per i cattolici che per gli ortodossi.

A rappresentare la Russia sono presenti il capo del Comitato internazionale del Consiglio della Federazione Grigory Karasin e il consigliere del direttore dell'FSB Sergei Beseda, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass. Sul fronte americano, la delegazione guidata dall’inviato speciale Witkoff sta portando avanti i colloqui con l’intento di trovare un’intesa che possa porre fine alle ostilità in Ucraina.

La Casa Bianca avrebbe indicato come obiettivo prioritario proprio il cessate il fuoco entro la metà di aprile, e non è passata inosservata la dichiarazione dell’ex presidente Donald Trump, che continua a ribadire: «Solo io posso far cessare la guerra».

A creare dibattito anche le parole dell’inviato americano Witkoff che, in un’intervista, ha definito il presidente russo Vladimir Putin «non una cattiva persona, ma molto intelligente», suscitando reazioni contrastanti nell’arena politica internazionale.

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato positivamente i colloqui in corso, definendo le discussioni a Riad «utili» per cercare una soluzione al conflitto che da oltre due anni insanguina l’Ucraina.

I negoziati proseguiranno nei prossimi giorni, con un clima di cauto ottimismo. Rimane alta l'attenzione sulla possibilità che l’incontro possa davvero portare ad una svolta diplomatica, capace di fermare le ostilità e aprire la strada a una pace duratura.