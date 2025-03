Rosalia De Giosa dimessa dal Policlinico: sopravvissuta 26 ore sotto le macerie a Bari

BARI - Rosalia De Giosa, la 74enne sopravvissuta al crollo del palazzo in via De Amicis nel quartiere Carrassi di Bari, è stata dimessa dal Policlinico. La donna era rimasta per oltre 26 ore sotto le macerie prima di essere salvata dai vigili del fuoco nella serata di giovedì.

L'immobile, dichiarato pericolante e sgomberato già nel febbraio 2024, ha ceduto improvvisamente, travolgendo l'appartamento in cui la signora si trovava al quarto piano. Secondo le ricostruzioni dei soccorritori, la sua salvezza è stata determinata dalla presenza di una porta blindata che, facendole da scudo, ha creato una bolla d'aria sufficiente a permetterle di respirare a lungo sotto le macerie.

Dopo il ricovero nel reparto di chirurgia d'urgenza del Policlinico di Bari, la signora De Giosa è stata sottoposta a controlli e cure per le ferite riportate: due fratture costali e una serie di ecchimosi al torace, al bacino e agli arti inferiori. I medici le hanno raccomandato alcuni giorni di riposo e l'uso di un tutore per agevolare la guarigione.

Il caso ha suscitato grande commozione nella comunità locale, con molte persone che hanno espresso vicinanza e sostegno alla donna e ai familiari. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause del crollo e verificare eventuali responsabilità legate allo stato di degrado dell'edificio.