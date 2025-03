Roma, esplosione a Monteverde: crolla palazzina a due piani. Estratto vivo un turista scozzese

ROMA - Una forte esplosione ha sconvolto questa mattina il quartierea Roma. Intorno alle, un’abitazione di due piani è crollata in via, all’incrocio con via, probabilmente a causa di una. Lo scoppio ha provocato danni anche alle mura adiacenti di, come confermato dal sindaco di Roma,, giunto prontamente sul posto.

I Vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta tra le macerie riuscendo ad estrarre vivo un uomo, rimasto gravemente ferito. Si tratta di un turista scozzese che soggiornava in un b&b all’interno dell’edificio crollato. L’uomo è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio, riportando traumi agli arti inferiori e ustioni sul 70% del corpo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una bombola di gas, anche se le indagini sono ancora in corso per accertare la dinamica. “Uno scoppio molto forte – ha dichiarato il sindaco Gualtieri – che ha danneggiato parte delle mura di Villa Pamphili. Le prime ipotesi parlano di una fuga di gas”.

Numerose le testimonianze degli abitanti della zona, ancora scossi: “Si è sentito un boato fortissimo, i vetri delle finestre hanno tremato”, raccontano alcuni residenti.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti i Carabinieri e diverse squadre di soccorso che stanno continuando le verifiche per accertare che sotto le macerie non vi siano altre persone coinvolte.