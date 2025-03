Raid russi su Kharkiv: colpiti un ospedale militare, un centro commerciale e condomini

KHARKIV - Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, è stata nuovamente bersaglio di raid russi. Tra gli obiettivi colpiti figurano un ospedale militare, un centro commerciale e alcuni condomini. Il bilancio provvisorio parla di almeno due morti accertati e 25 feriti, secondo quanto riferito dai funzionari locali e dall'esercito ucraino.

Le autorità di Kiev hanno condannato l'attacco, definendolo un "bombardamento deliberato e mirato". Secondo il governo ucraino, questo ennesimo attacco si aggiunge alla lunga lista di "crimini vili e cinici" commessi dalla Russia dall'inizio dell'invasione, avvenuta nel febbraio 2022.

Le esplosioni hanno causato danni ingenti alle strutture colpite, complicando ulteriormente la situazione nella città già messa a dura prova dalla guerra. Squadre di soccorso sono immediatamente intervenute per cercare di estrarre eventuali sopravvissuti dalle macerie e fornire assistenza ai feriti.

La comunità internazionale segue con preoccupazione gli sviluppi della guerra in Ucraina, mentre continuano gli appelli per un cessate il fuoco e un maggiore impegno diplomatico per porre fine al conflitto.