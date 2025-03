Orrore a Messina: 20enne accoltellata a morte in Viale Gazzi

MESSINA - Messina sotto shock per l'ennesimo episodio di violenza: una ragazza di 20 anni, tirocinante infermiera, è stata brutalmente accoltellata in viale Gazzi, di fronte all'ingresso dello stadio "G. Celeste".Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colpita al collo da un ragazzo che, subito dopo l'aggressione, si è dato alla fuga. Nonostante i tempestivi soccorsi, la ventenne è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico di Messina, dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarle la vita. Purtroppo, ogni sforzo è risultato vano.Le forze dell'ordine stanno conducendo un'indagine serrata per risalire all'identità dell'aggressore e chiarire la dinamica dei fatti. L'omicidio ha scosso profondamente la città, suscitando indignazione e dolore tra i cittadini e il personale sanitario, che ha espresso cordoglio per la tragica scomparsa della giovane tirocinante.Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti nelle prossime ore.