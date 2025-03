Miles Maja lancia il suo nuovo album IA dal titolo 'Alibi nella notte'

Il 3 marzo 2025 è stato pubblicato "Alibi nella Notte", il videoclip con montaggio IA che ha anticipato l’uscita dell’album "Non Universo", firmato dall’artista virtuale Miles Maja. Questo progetto musicale, disponibile su tutte le principali piattaforme, nasce dall’incontro tra parole umane e musica generata dall’intelligenza artificiale, dando vita a un’esperienza sonora innovativa e immersiva realizzata in collaborazione con Missione Architetto e Design Valley. Il 3 marzo 2025 è stato pubblicato "Alibi nella Notte", il videoclip con montaggio IA che ha anticipato l’uscita dell’album "Non Universo", firmato dall’artista virtuale Miles Maja. Questo progetto musicale, disponibile su tutte le principali piattaforme, nasce dall’incontro tra parole umane e musica generata dall’intelligenza artificiale, dando vita a un’esperienza sonora innovativa e immersiva realizzata in collaborazione con Missione Architetto e Design Valley.





Le scelte musicali sono state curate da James Alma , mentre la produzione è stata realizzata da Design Valley , uno studio di architettura all’avanguardia specializzato nell’integrazione tra musica e architettura. Design Valley è anche il creatore di Radio IA – Radio Architettura Virtuosa (da ascoltare su www.architetturavirtuosa.it ), il canale musicale online di Missione Architetto, dedicato alla ricerca sonora e alla sperimentazione artistica che dal 10 marzo 2025 inizierà a proporre interviste e temi di architettura.





L’album "Non Universo", che includerà otto brani in italiano e due in inglese, affronta il tema del Non Universo, una dimensione concettuale che sarà esplorata nel prossimo libro di James Alma. Fantasia e realtà si mescolano mostrando l’insensatezza di molti aspetti della nostra vita e l’impossibilità di considerare l’esistenza come una sola esplicitazione della realtà materica nuda e cruda. Sogni, fantasia e psicologia sono parte di quel Non Universo che è alla base delle teorie di James Alma e al centro dell’album di Miles Maja





L’attesa per l’album è stata accompagnata dal lancio del videoclip "Alibi nella Notte", un viaggio visivo e musicale che cattura l’essenza del progetto. Il video è disponibile sul canale YouTube di Missione Architetto e promette di sorprendere con la sua estetica unica e il suo messaggio profondo.





"'Non Universo' non è solo un album, ma un ponte tra musica, letteratura e architettura, un’esperienza artistica totale che ridefinisce il rapporto tra suono e spazio".