Medio Oriente, Idf: “Iniziate operazioni di terra a Rafah”

Anas-Mohammed/Shutterstock

Rafah/Gaza/Tel Aviv – L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver intensificato le operazioni di terra nell'area di al-Janina a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, con l'obiettivo di "espandere la zona di sicurezza". Contestualmente, proseguono i raid aerei su obiettivi di Hamas e della Jihad islamica in tutta la Striscia.

Hamas diffonde video di ostaggio

Hamas ha diffuso un nuovo video dell'ostaggio Elkana Bohbot, il secondo in una settimana. La famiglia di Bohbot non ha ancora deciso se autorizzare la diffusione pubblica del filmato. Lunedì scorso era stato pubblicato un video con gli ostaggi israeliani Bohbot e Yosef Chaim Ohana.

Accuse di attacchi a ambulanze

L'Idf ha ammesso di aver sparato contro ambulanze nella Striscia di Gaza, dopo averle identificate come "veicoli sospetti". L'episodio, avvenuto domenica scorsa a Rafah, è stato condannato da Hamas come un "crimine di guerra".

Possibile tregua durante l'Eid al-Fitr

Secondo l'emittente israeliana Kan, i mediatori vedono la volontà di alcuni membri anziani di Hamas di rilasciare un piccolo numero di ostaggi per garantire un cessate il fuoco durante la festa di fine Ramadan dell'Eid al-Fitr. Non è ancora chiaro cosa Hamas chiederà in cambio, ma tra gli ostaggi liberati potrebbe esserci l'americano-israeliano Edan Alexander.

Vittime palestinesi e proteste in Israele

Sei palestinesi, tra cui tre donne, sono stati uccisi in attacchi aerei israeliani nel nord della Striscia di Gaza. In serata, decine di migliaia di persone si raduneranno in tutta Israele per chiedere il rilascio degli ostaggi, protestare contro la riforma giudiziaria e contro il governo di Benjamin Netanyahu.