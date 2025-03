Macedonia del Nord, tragedia nella discoteca “Pulse”: 59 morti e oltre 100 feriti a Kocani

KOCANI, MACEDONIA - Un devastante incendio ha colpito nella notte la discotecadi, nell’est della, causando un tragico bilancio die oltre. Lo ha confermato il ministero dell’Interno, specificando che al momento sono state identificate 35 delle vittime.

Secondo quanto riferito dall’agenzia statale MIA, circa 1.500 persone stavano assistendo a un concerto del noto duo hip-hop locale DNK quando, intorno alle 3 del mattino, si sono propagate le fiamme. L’incendio avrebbe avuto origine dal materiale pirotecnico utilizzato per gli effetti scenici, che ha provocato scintille finendo per incendiare il tetto della struttura, una discoteca allestita in modo provvisorio, già nota per aver ospitato eventi simili in passato.

Il locale, frequentato in prevalenza da giovani, è stato rapidamente avvolto dal fuoco e dal fumo denso, intrappolando centinaia di persone. Oltre ai numerosi feriti tra il pubblico, si contano anche membri del gruppo musicale. I feriti, in condizioni di diversa gravità, sono stati trasportati negli ospedali di Kocani, Stip e della capitale Skopje. Secondo il ministro della Sanità macedone, Arben Tarabari, i ricoverati sarebbero 118.

Le autorità hanno reso noto che sono stati arrestati gli organizzatori del concerto e uno dei proprietari del locale, nell’ambito delle indagini volte a chiarire le responsabilità e la sicurezza della struttura.