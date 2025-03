Israele, nuova offensiva su Gaza: Hamas e Houthi rispondono con razzi su Tel Aviv e Gerusalemme

GERUSALEMME - La fragile tregua nellaè ormai un lontano ricordo. La nuova e massiccia offensiva lanciata dall’esercito israeliano ha riacceso le tensioni in tutta la regione, provocando una dura risposta da parte die degli. Nella serata di ieri, per la prima volta dopo due mesi, le sirene d’allarme antiaereo sono risuonate prima ae poi a, in seguito al lancio di missili e razzi contro le due città.

Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, i sistemi di difesa Iron Dome sono stati attivati per intercettare i proiettili in arrivo, ma la popolazione è stata costretta a rifugiarsi nei bunker.

Intanto, la nuova campagna militare di Israele nella Striscia continua a mietere vittime. I dati diffusi dalla Protezione civile di Gaza parlano di oltre 500 morti da martedì, tra cui 190 bambini, a causa dei bombardamenti e degli scontri sul campo.

Le operazioni di terra dell'IDF (Israel Defense Forces) si sono estese ulteriormente, arrivando fino a Rafah, ai confini meridionali dell'enclave palestinese, zona già duramente colpita nei mesi scorsi.