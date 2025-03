Incidente sul lavoro nel Brindisino: operaio ferito da escavatore

MESAGNE - Un grave incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere di Mesagne, in provincia di Brindisi. Un operaio di 47 anni è rimasto ferito mentre effettuava scavi per conto dell'Acquedotto pugliese.

Dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito dal braccio meccanico di un escavatore. L'impatto ha causato ferite tali da richiedere il trasporto immediato in ospedale.

Condizioni dell'operaio

Il 47enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i tecnici dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.