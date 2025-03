Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus

TORINO - La Juventus comunica ufficialmente che Igor Tudor è stato nominato nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. "A Igor va il nostro più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura sulla panchina bianconera" si legge in una nota ufficiale della società torinese.Contestualmente, la società desidera ringraziare di cuore Thiago Motta per il lavoro svolto, la passione e la dedizione dimostrate durante il suo periodo alla guida della Juventus. A lui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri per il futuro, sia personale che professionale.